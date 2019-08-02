Власти Хабаровского края попросили Медведева помочь с дамбами в Комсомольске-на-Амуре

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 августа. /ТАСС/. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал попросил премьер-министра РФ Дмитрия Медведева рассмотреть вопрос о возможности заключения контрактов на строительство противопаводковых дамб в Комсомольске-на-Амуре с единственным поставщиком, так как контракт с предыдущим подрядчиком был расторгнут.

"В связи со сложной гидрологической ситуацией и возможным паводком сложилась непростая ситуация с объектами инженерной защиты Комсомольска-на-Амуре - второй и третий этап. Подрядчик выиграл аукцион с очень сильным занижением на 19,5%, поэтому здесь пришлось принять решение о расторжении контракта. Мы понимаем, что защитные сооружения - это безопасность Комсомольска-на-Амуре, но действующие процедуры 44 федерального закона занимают длительное время. Учитывая обстоятельства, Дмитрий Анатольевич, просим вас рассмотреть вопрос о возможности заключения [контракта] на единственного поставщика", - сказал Фургал в пятницу в ходе совещания о развитии ДФО под председательством Медведева в Южно-Сахалинске.

Он добавил, что пока перед властями Хабаровского края стоит задача до конца года заключить новые контракты на строительство дамб, но это уже сильно замедляет процесс реализации проекта. В Хабаровском крае, по данным правительства региона, после наводнения 2013 года строятся четыре дамбы: одна - в Хабаровске и три - в Комсомольске-на-Амуре. В эксплуатацию они пока не введены.

В настоящее время из Амурской области к Хабаровскому краю смещается сформировавшийся из-за сильных дождей гребень паводка на Амуре. Прогнозируемый уровень воды в реке превысит отметки опасного явления. У Хабаровска, как сообщалось, в зону возможного подтопления попадают 3,7 тыс. дач.