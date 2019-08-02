"Дочка" Ростеха построит новую краевую больницу на Камчатке

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 августа. /ТАСС/. Дочерняя компания государственной корпорации "Ростех" завершит строительство новой краевой больницы на Камчатке, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Илюхин на совещании у председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.

"Проведен конкурс на заключение концессионного соглашения на завершение работ по строительству новой краевой больницы. Победителем стала дочерняя компания государственной корпорации "Ростех" "Камчатка-Техинвест". В соответствии с графиком строительства уже в 2022 году больница будет введена в эксплуатацию", - сказал Илюхин на совещании в Южно-Сахалинске, посвященном работе по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке.

По словам Илюхина, решение о строительстве новой больницы было принято в 2013 году. "Действующая краевая больница располагается в приспособленных помещениях, корпуса находятся в высокой степени износа, обладают дефицитом сейсмостойкости более трех баллов. Это препятствует внедрению новых методов лечения, диагностики, размещению нового оборудования, не позволяет качественно оказывать медицинскую помощь в целом", - отметил губернатор Камчатки.

Строительство новой краевой больницы на Камчатке было ранее оценено в 13,8 млрд рублей. С 2014 года по 2019 год за счет средств федерального (261,9 млн рублей) и краевого (796,5 млн рублей) бюджетов на строительство было направлено 1,05 млрд рублей.

Для дальнейшей реализации проекта, с учетом предусмотренных средств из федерального и регионального бюджетов, было принято решение о привлечении недостающих средств в рамках государственно-частного партнерства через концессионное соглашение. Компенсация расходов инвестору будет осуществляться на этапе эксплуатации за счет средств краевого бюджета и ОМС поэтапно, с 2022 по 2032 годы.