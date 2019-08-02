Китайский город Санья будет ежегодно ассигновывать $7,2 млн на развитие туризма

ХАЙКОУ /Китай/, 2 августа. /ТАСС/. Город Санья, самый южный населенный пункт китайского острова Хайнань, будет ежегодно предоставлять 50 млн юаней (7,2 млн долларов) на развитие туристической отрасли. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице Хайнаньского порта свободной торговли в социальной сети WeChat ("Вичат").

По данным властей, одна из ключевых задач финансирования - модернизация туристической отрасли. В частности, она предусматривает приведение местных туристических достопримечательностей в соответствие с международными стандартами, создание новых потребительских продуктов в гостиничном бизнесе, совершенствование туристических услуг с акцентом на привлечение гостей из-за рубежа. Средства на эти цели будут распределяться как в виде льготных займов, так и в качестве премий и финансовой помощи.

Одновременно власти активизировали усилия по пропаганде отдыха в Санья для расширения потока отдыхающих. Для этого с 29 июля на телеканале "Евроновости" началась демонстрация короткометражных фильмов, рассказывающих об отдыхе на курортах города, местной кухне, гостиницах и развлечениях для туристов. Постоянно увеличивается количество авиарейсов из Санья в самые отдаленные уголки мира - сейчас такие полеты осуществляются по 40 международным направлениям. В течение года в Санья проходят более десятка международных выставок, город приобретает все большую популярность в мире также благодаря развитию яхтенного спорта.

Согласно официальной статистике, город Санья в 2018 году посетили свыше 716 тыс. туристов - рост составил 3,4% в годовом исчислении. С января по июнь динамика оказалась гораздо более впечатляющей: курорт посетили свыше 339,7 тыс. отдыхающих, что на 22,6% больше аналогичного показателя предыдущего года.