Власти Хабаровского края предложили увеличить финансирование службы скорой помощи в ДФО

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 августа. /ТАСС/. Власти Хабаровского края обратились к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой об увеличении средств, выделяемых на работу службы скорой медицинской помощи в Хабаровском крае и на Дальнем Востоке. Обращение прозвучало на совещании по вопросу развития центров экономического роста в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) под председательством Медведева в Южно-Сахалинске в пятницу.

"Есть общий ряд проблем, присущий всем центрам экономического роста. Хотелось бы отметить финансирование скорой медицинской помощи, которое сегодня осуществляется за счет средств федеральной программы обязательного медицинского страхования (ОМС). Учитывая нашу плотность населения и отдаленность друг от друга населенных пунктов, а по нормативу скорость приезда должна быть не более 20 минут, это ложится серьезным камнем на решение данной проблемы. Мы попросили бы при рассмотрении финансирования ОМС либо рассмотреть вопрос бюджетного финансирования, либо увеличения сегодняшнего тарифа", - сказал губернатор края Сергей Фургал в ходе совещания.

Постановление о выделении единой субсидии дальневосточным регионам на строительство социальных объектов в центрах экономического роста было подписано в июне 2018 года. Всего на Дальнем Востоке выделено 57 центров экономического роста, в которых проживает 80% населения региона или 6,6 млн человек. Размер единой субсидии Дальнему Востоку составит более 94 млрд рублей на три года.