Опрос: больше половины россиян ищут работу через знакомых

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Более половины жителей России предпочитают искать работу с помощью знакомых и только треть используют для этого интернет. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного аналитическим центром НАФИ, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Поиск работы через знакомых сохраняет свою популярность среди россиян. При всех преимуществах данного способа [легче адаптироваться в будущем коллективе, можно получить информацию из первых рук об условиях труда и зарплате, о стиле руководства компании] необходимо учитывать также и его недостатки - упущенные возможности, которыми соискатель мог бы воспользоваться, если бы расширил круг источников поиска работы и перестал бы ориентироваться только на советы своих друзей и родственников", - сказала ТАСС руководитель направления исследований в сфере HR аналитического центра НАФИ Людмила Спиридонова.

В исследовании отмечается, что только 13% россиян обращаются за помощью в организации, с которыми ранее сотрудничали на прошлом месте работы. Каждый десятый при этом ищет вакансии в специализированных печатных изданиях. 9% респондентов прибегают к услугам бирж труда, еще 7% - кадровых агентств. "Люди среднего возраста (от 35 до 59 лет) чаще предпочитают искать работу через знакомых (61%). На биржу труда чаще других обращаются люди с низким уровнем дохода (13%), а интернет-ресурсы для трудоустройства чаще используют молодые россияне до 34 лет: среди них доля пользователей достигает 50%", - говорится в опросе.

Самыми распространенными сайтами для поиска работы среди тех, кто использует интернет, стали Avito, "Работа.ру" и HeadHunter. Так, Avito пользовался каждый третий респондент, чаще всего молодежь в возрасте от 18 до 34 лет. HeadHunter же предпочел каждый пятый (19%). При этом он оказался наиболее популярен среди квалифицированных специалистов (29%) и людей с высшим образованием (24%).

"Специализированные интернет-сайты по поиску работы предлагают множество вакансий с разнообразным набором трудовых функций и возможностей для самореализации, помогая соискателям быстро и удобно найти приемлемое место работы. В целом цифровые каналы поиска работы укрепляют свои позиции: поиск работы через знакомых, бывших коллег и партнеров может осуществляться посредством социальных сетей и мессенджеров", - добавила Спиридонова.

Всероссийский опрос НАФИ проведен в июне 2019 года. Опрошено 1,6 тыс. человек в 150 населенных пунктах 50 регионов России. Возраст: 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.