NYT: внучка Роберта Кеннеди умерла от передозировки наркотиками

НЬЮ-ЙОРК, 2 августа. /ТАСС/. Внучка американского политика, бывшего генерального прокурора Роберта Кеннеди - младшего брата 35-го президента США - Сирша Кеннеди Хилл умерла в четверг в результате передозировки наркотиками. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источник.

По ее данным, 22-летняя девушка умерла в семейном поместье Кеннеди в местечке Хайэннис-порт (штат Массачусетс). В заявлении родственники погибшей отметили, что "ее сердце было наполнено мечтами, надеждами и любовью". "Наши сердца разбиты после потери нашей любимой Сирши", - приводит издание их слова.

Правоохранительные органы начали расследование. Официально причина смерти на данный момент не подтверждена.

The New York Times отмечает, что девушка ранее признавалась в том, что страдает от депрессии. Сирша Кеннеди была единственным ребенком Кортни Кеннеди Хилл - дочки Роберта Кеннеди и его супруги Этель Кеннеди, и Пола Майкла Хилла.

Роберт Кеннеди (1925-1968 годы) был третьим из четырех сыновей семейства Кеннеди. Занимал с 1961 года по 1964 год по назначению своего старшего брата - президента США Джона Кеннеди (1917-1963 годы) - пост генерального прокурора США. Скончался 6 июня 1968 года после смертельного огнестрельного ранения в результате покушения, совершенного днем ранее.