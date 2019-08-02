Пострадавших от паводка в Приамурье проконсультируют по выплатам на горячей линии

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 августа. /ТАСС/. Власти в Амурской области организовали горячую линию для консультаций пострадавших от паводка жителей региона по вопросам социальных выплат, сообщается в пятницу на сайте регионального правительства.

25 июля на территории Амурской области был введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, вызванного сильными дождями. На утро 2 августа в регионе подтоплено 39 населенных пунктов, в которых в воде оказались 463 жилых дома с количеством жильцов 990 человек. Также подтоплены более 60 участков домов, без электричества остаются 11 населенных пунктов. Эвакуировано 2,5 тыс. человек.

"Правительство Амурской области организовало горячую линию для пострадавших во время паводка. По телефону "112" амурчан проконсультируют по получению социальной выплаты из регионального бюджета", - говорится в сообщении.

Как уточняется, линия начинает работу 3 августа. Ежедневно с 07:00 (01:00 мск) утра до 11:00 (05:00 мск) вечера на телефоне "112" будут дежурить специалисты Министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности и министерства социальной защиты населения.

Организовать горячую линию для консультаций по вопросам социальных выплат для пострадавших в результате паводков в Амурской области в кратчайшие сроки поручил в четверг на заседании КЧС в правительстве губернатор региона Василий Орлов.