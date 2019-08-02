Медведев посетил водно-оздоровительный комплекс на острове Итуруп

ИТУРУП, 2 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетил в пятницу водно-оздоровительный комплекс термальных вод "Жаркие воды" в ходе визита на остров Итуруп южной группы Большой Курильской гряды.

Комплекс был открыт в прошлом году в 4 км от села Рейдово. Посетители комплекса могут круглый год принимать оздоровительные ванны под открытым небом и в специальных деревянных купелях. Температура минеральной воды из скважины достигает 82 градусов.

Один из руководителей ЗАО "Гидрострой" Юрий Светликов провел для премьера небольшую экскурсию по комплексу и показал купели. Медведев предложил сопровождающим его министрам опробовать источники.

"Оставайтесь, залезайте, коллеги. Мы поедем, а министров можем вам оставить", - пошутил Медведев. Затем премьер осмотрел территорию комплекса и оценил ее живописность, сделав несколько снимков.