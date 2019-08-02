Медведев поручил довести до конца расселение из ветхого и аварийного жилья на Курилах

СЕЛО РЕЙДОВО /ИТУРУП/, 2 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил довести до конца процесс расселения из ветхого и аварийного жилья на Курилах. Глава правительства, который прилетел на остров Итуруп, ознакомился с ходом строительства новых жилых домов в селе Рейдово.

Как сообщили Медведеву представители региональных властей, стоимость объекта составляет 301,2 млн рублей. Проектом предусмотрено строительство двух трехэтажных домов - 18-ти и 21-ти квартирного, общей жилой площадью 3 828 кв. м.

По словам врио губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, жилые дома предназначены для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья села Рейдово. Вводимая жилая площадь сократит потребность в переселении из ветхого жилья в селе на 95% и ликвидирует социальную напряженность среди населения.

"Надо довести до конца все это дело. Чтобы все, кто подлежит расселению из аварийного жилья, получили современное и хорошее жильё", - поручил Медведев.

Премьер также осмотрел здание старой школы в курильском селе Рейдово и посетил стройплощадку новой. Для главы правительства директор школы Марина Кисель провела небольшую экскурсию по зданию. Она рассказала о том, как учебные классы были подготовлены к новому учебному году и каким образом был проведен косметический ремонт.

Медведев заглянул в кабинет информатики, математики и биологии. Директор школы особо подчеркнула, что материально-техническая база учебного заведения обновляется по мере возможности, однако все кабинеты оснащены интерактивными комплексами. "Это важно вообще для всех, кто живет здесь, а для школы тем более, потому что это интерактивные возможности", - заметил Медведев.

В кабинете математики глава правительства заметил, что испытал ностальгические чувства, едва войдя в помещение. Кабинет был оформлен по старой, еще советской традиции. На стенах были развешены портреты выдающих математиков разных эпох. На стендах располагались различные математические инструменты - циркули, танспортиры, линейки. Взглянув на портреты ученых, премьер прокомментировал: "Классика, когда висят все выдающиеся ученые". "Некоторых я помню еще с детских лет, [Рене] Декарта, например", - с улыбкой заметил он. Переведя взгляд на учебную доску и увидев написанное над ней высказывание Михаила Ломоносова - "Математику уже затем учить надо, что она ум в порядок приводит", Медведев заметил, что это "известная цитата, еще в советские времена везде всегда висела".

В кабинете биологии директор школы заметила, что его оборудование достаточно скромное, однако даже эти небольшие возможности позволяют провести все опыты, предусмотренные школьной программой. Медведев обратил внимание на скелет, который был укрыт покрывалом. "Скелет должен быть обязательно, - смеясь, заметил премьер. - Накрыли зачем?" На что директор заметила, что таким образом учебный реквизит стараются уберечь от возможной порчи во время ремонта.

Премьер также осмотрел спортивный зал, который во время праздников превращается в актовый, а в вечернее время служит для занятий спортом взрослым жителям села Рейдово. Директор школы показала и столовую, где детям предоставляется двухразовое горячее питание. Однако она посетовала, что оборудование для приготовления пищи нуждается в модернизации.

Новая школа

После осмотра здания старой школы глава правительства посетил строительную площадку, расположенную по соседству, где к 2021 году должно вырасти новое здание, рассчитанное на 135 мест. Ему рассказали, что планируется четыре этажа - один подвальный и три надземных, в здании спроектирована столовая, отдельные спортзал и актовый зал.

Стоимость объекта составляет 614,7 млн рублей.

В новой школе предусмотрены столовая, отдельные зоны будут предназначены для классов начальной школы с первого по четвертый классы и для средней и старшей школы с пятого по одиннадцатый классы. По графику планируется сдать школу в ноябре 2021 года, однако Медведева заверили, что есть все шансы завершить стройку раньше.

"Выглядит все прилично, надеюсь, что так и будет в натуральном виде", - сказал глава правительства. Он также заметил, что место под новую школу выбрано хорошее.