Роспотребнадзор за неделю выявил свыше 50 партий продукции с нарушением техрегламентов

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Роспотребнадзор выявил в торговой сети РФ с 26 июля по 1 августа 54 партии продукции, не соответствующей обязательным требованиям, сообщается в пятницу на сайте ведомства.

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"Только за период с 26 июля по 1 августа 2019 года в государственный информационный ресурс в сфере защиты прав потребителей внесены сведения о 54 партиях выявленной продукции, находившейся в обороте в нарушение установленных требований, в 14 субъектах Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Товары реализовывали с нарушением сроков годности, при отсутствии сведений об изготовителе, деклараций о соответствии продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза. Так, специалистами были выявлены меха и меховые изделия без идентификационных знаков, в продукции легкой промышленности отсутствовала информация на маркировке изделия, а рыбная и молочная продукция реализовывались с истекшим сроком годности.

Как уточнили в Роспотребнадзоре, в 42 партиях пищевой продукции с нарушением требований присутствовали алкогольные и безалкогольные напитки, консервы, кондитерские изделия, молоко, мясо, птица, яйца, животные и рыбные жиры.

В 12 партиях непищевой продукции оказались кожгалантерейные и текстильно-галантерейные изделия, обувь, меха.