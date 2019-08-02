Минздрав назвал регионы с наибольшим количеством абортов

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Министерство здравоохранения назвало три региона с наибольшим числом абортов, сделанных в 2018 году. Соответствующая информация содержится в статистическом сборнике министерства за 2018 год.

В сборнике указано, что на тысячу женщин детородного возраста в 2018 году в Еврейской автономной области было сделано 35,6 абортов, в республике Тыва - 34,5, в Сахалинской области - 32,2. Эти показатели, согласно сборнику, являются самими высокими.

При этом самый низкий показатель - в республике Ингушетия (6,2). Также наименьшее число абортов зафиксировано в республике Дагестан (7,0) и Москве (8,5).

Согласно сборнику Минздрава, общее число абортов в России за год снизилось (абсолютное число абортов за 2017 год - 627 тыс. 127, за 2018 - 567 тыс. 183). С 2005 года число абортов уменьшилось почти в три раза (1 млн 501 тыс. 594 за 2005 год).