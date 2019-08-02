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Прокуратура Москвы предостерегла Любовь Соболь о незаконности акции 3 августа

Также в ведомстве напомнили об ответственности за участие в таких мероприятиях

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Прокуратура Москвы вынесла предостережение организатору несанкционированной акции 3 августа Любови Соболь. Об этом сообщили журналистам в столичной прокуратуре.

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"Прокуратурой города в отношении организатора мероприятия Любови Соболь вынесено предостережение о недопустимости нарушения закона", - говорится в сообщении.

Прокуратура предупредила об ответственности и участников намеченной на 3 августа несанкционированной акции.

"В интернете распространяются призывы принять участие в массовом публичном мероприятии - шествии от Никитских до Покровских ворот, которое планируется 3 августа. Указанное мероприятие с органами исполнительной власти Москвы в установленном порядке не согласовано", - сообщили в столичной прокуратуре.

В связи с этим ведомство напомнило, что организация несанкционированной акции и участие в ней влекут установленную законодательством ответственность. "Любые попытки провести 3 августа массовое несогласованное публичное мероприятие - прямое нарушение закона. Правоохранительные органы будут вынуждены принимать все необходимые меры для пресечения провокаций, массовых беспорядков, любых действий ведущих к нарушению общественной безопасности, создающих условия для угрозы жизни и здоровья граждан", - подчеркнули в надзорном ведомстве.

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