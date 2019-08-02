Минздрав: женщинам пенсионного возраста скорую вызывают в два раза чаще, чем мужчинам

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Женщинам пенсионного возраста в России вызывают скорую помощь более чем в два раза чаще, чем мужчинам. Об этом свидетельствуют данным Минздрава РФ, опубликованные в пятницу в статистическом сборнике министерства за 2018 год.

Согласно данным сборника, от общего числа лиц, которым была оказана скорая медицинская помощь в России, женщины старше 55 лет составили 30,3%. Мужчины старше 60 лет - 12,8%. При этом на детей до 18 лет пришлось 17,9% от общего числа вывозов.

Всего в России за 2018 год был совершенно более 44 млн выездов скорой помощи, из них более 12 млн пришлось на Центральный федеральный округ (почти 4 млн выездов было совершенно в Москве, еще 2 млн - в Московской области).

Согласно данным сборника, бригады скорой медицинской помощи доезжали до места вызова за 20 минут и менее почти в 90% случаев.

В 89,4% случаев требовалось до 20 минут, чтобы бригады скорой помощи доехали до места вызова. Более часа скорую помощь приходилось ждать в 1,27% случаев.

При этом до места ДТП скорая помощь доезжала в течение 20 минут в 95.1% случаев. Более часа приходилось ждать лишь 0.46%.

Самый низкий показатель зафиксирован у Томской области, в 65% случаев скорая помощь приезжает в течение 20 минут. Самые высокие показатели у республик Ингушетии(99,6%) и Калмыкии (99,5%), а также в Чувашской республике (98,9%).