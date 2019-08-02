Посольство России в Таиланде советует россиянам быть бдительными из-за взрывов в Бангкоке

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Посольство России в Таиланде рекомендует гражданам проявить осторожность и отказаться от посещения мест вблизи правительственных зданий королевства. Об этом в пятницу сообщается на официальном сайте диппредставительства.

"Утром 2 августа в ряде центральных районов Бангкока произошла серия взрывов, - говорится в сообщении. - В этой связи посольство рекомендует российским гражданам, находящимся в столице Таиланда, по возможности ограничить посещение мест рядом с правительственными зданиями, а также проявлять повышенную бдительность при нахождении в общественном транспорте (не приближаться к подозрительным предметам - оставленным сумкам, пакетам и т. д.)".

В пятницу в центре Бангкока, где в настоящее время проходит 52-я ежегодная встреча министров иностранных дел АСЕАН, произошло несколько небольших взрывов. Пострадали два сотрудника коммунальных служб города. По словам представителя правительства Таиланда, премьер-министр Прают Чан-Оча распорядился немедленно начать расследование случившегося.