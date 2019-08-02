Опрос: офисные работники предпочитают приносить с собой обед из дома

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Почти две трети работников российских компаний предпочитают домашние обеды - 63% приносят еду с собой несколько раз в неделю. После недавнего массового отравления едой из вендинговых автоматов девять из десяти (91%) опрошенных заявили, что перестали покупать еду в таких автоматах, следует из результатов опроса, проведенного платформой "Mail.ru для бизнеса".

Опрос проводился с 26 по 31 июля, участвовали порядка 500 офисных сотрудников компаний из сегмента малого и среднего бизнеса; география - вся Россия.

"Опрос сотрудников малого и среднего бизнеса показал, что почти две трети работников российских компаний предпочитают домашние обеды - 63% приносят еду с собой несколько раз в неделю. В кафе около работы несколько раз в неделю едят 28% опрошенных, в столовой офиса - 20%", - говорится в результатах исследования, распространенных пресс-службой компании Mail.ru.

Накануне Гагаринский суд Москвы на 90 суток приостановил работу вендинговых автоматов сети Healthy Food после массового отравления. Были госпитализированы 37 человек, а всего пострадали более 90, у большинства был обнаружен сальмонеллез. По результатам опроса выяснилось, что сотрудники малого и среднего бизнеса негативно отреагировали на информацию в СМИ об отравлении из вендинговых автоматов сети. "Девять из десяти (91%) опрошенных заявили, что после того, как стали известны новости об отравлении, они перестали покупать еду в таких автоматах", - говорится в исследовании.

Согласно данным, у большинства опрошенных (90%) работодатель не компенсирует затраты на питание, но 18% респондентов сказали, что в их офисах есть бесплатное питание - обеды, печенье, крекеры, реже фрукты. Те, кто предпочитает обедать в офисной столовой, довольны ее качеством, таких оказалось 44%, чуть меньше, 39% респондентов, оценили качество своей столовой как среднее, категорически недовольных оказалось 17%. При этом половина опрошенных считает, что цена соответствует качеству. В среднем обед для сотрудника обходится в 300 рублей; до 200 рублей тратят 44%, от 200 до 300 рублей - 32%.

"На вопрос о безопасности еды в столовых офисов больше трети (37%) ответили отрицательно. Почти каждый десятый респондент (8%) отметил, что в их компаниях были случаи отравления, при этом 79% подчеркнули, что столовая или работодатель это никак не компенсировали", - говорится в итогах опроса.