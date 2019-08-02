Около 70% респондентов ВЦИОМ считают, что несанкционированные акции нужно жестко пресекать

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Около 70% жителей России, которые были опрошены ВЦИОМ, заявили о том, что власти должны жестко пресекать несанкционированные акции. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте организации.

"61% москвичей согласны с жесткими действиями властей в ситуации несанкционированного митинга, среди россиян в целом - 69%", - говорится в сообщении ВЦИОМ.

Противоположное мнение высказали 26% опрошенных москвичей и 23% россиян. В целом об акции протеста, которая прошла 27 июля в Москве, знали 83% жителей столицы и 59% жителей других регионов.

В ходе исследования социологи также спросили мнение москвичей об отказе в регистрации кандидатов в депутаты Мосгордумы, которые допустили нарушения при выдвижении. "Каждый второй опрошенный москвич (54%) согласен с решением Мосгоризбиркома отказать в регистрации кандидатам, допустившим нарушения. Противоположного мнения придерживаются 29% опрошенных горожан", - сообщает ВЦИОМ.

Московский опрос проведен ВЦИОМ 29 июля среди 800 жителей столицы в возрасте от 18 лет. Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 30 июля среди 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опросов - телефонное интервью, основанное на случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.