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Минздрав назвал регионы с наибольшим числом пациентов с расстройством психики

В тройку вошли Санкт-Петербург, Москва и Татарстан
Город Санкт-Петербург Владимир Смирнов/ТАСС
Описание
Город Санкт-Петербург
© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Санкт-Петербург, Москва и Татарстан вошли в число регионов с наибольшим количеством пациентов, которым в прошлом году впервые поставлен диагноз "психическое расстройство", следует из статистического сборника Минздрава России за 2018 год.

Согласно данным сборника, в Петербурге число таких пациентов составляет 4783, в Москве - 2844, в Республике Татарстан -2555.

Отмечается, что диагноз не связан с употреблением пациентами психоактивных веществ.

По данным Минздрава, общее число пациентов, которым впервые поставлен такой диагноз, сократилось в два раза за 18 лет: 120966 в 2000 году и 59149 в 2018 году.

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