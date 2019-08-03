Минздрав назвал регионы с наибольшим числом пациентов с расстройством психики

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Санкт-Петербург, Москва и Татарстан вошли в число регионов с наибольшим количеством пациентов, которым в прошлом году впервые поставлен диагноз "психическое расстройство", следует из статистического сборника Минздрава России за 2018 год.

Согласно данным сборника, в Петербурге число таких пациентов составляет 4783, в Москве - 2844, в Республике Татарстан -2555.

Отмечается, что диагноз не связан с употреблением пациентами психоактивных веществ.

По данным Минздрава, общее число пациентов, которым впервые поставлен такой диагноз, сократилось в два раза за 18 лет: 120966 в 2000 году и 59149 в 2018 году.