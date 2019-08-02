ВШЭ открывает новый комплекс в центре Москвы

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Новый комплекс из 13 зданий Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" открывается в Москве по адресу Покровский бульвар, 11. Объект начнет функционировать с нового учебного года, сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

"Комплекс из 13 зданий, включая объект культурного наследия - дом-усадьбу Дурасова, начнет работать с нового учебного года", - говорится в сообщении.

По словам ректора ВШЭ Ярослава Кузьминова, комплекс отвечает "лучшим западным стандартам". Планируется, что в новом здании разместятся 3,5 тыс. студентов и 2 тыс. преподавателей и сотрудников университета. Здесь будут находиться факультет экономических наук, международный институт экономики и финансов и факультет компьютерных наук.

"Эта территория станет полностью безбарьерной средой: подъемники во всех точках перепада высот, навигация для слабовидящих и слабослышащих, специальная система пожарной безопасности, рассчитанная на маломобильных посетителей. Для всех студентов будут созданы максимально комфортные условия: коворкинги, места для проектной работы, круглосуточная библиотека, культурный центр с двумя конференц-залами и высокоскоростной интернет во всем комплексе", - отмечается в пресс-релизе.

По программе "Университет, открытый городу" ВШЭ планирует проводить в доме-усадьбе открытые лекции и мероприятия, доступные для всех.