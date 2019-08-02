Беглов: правительство Санкт-Петербурга нуждается в новых управленческих кадрах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Правительству Санкт-Петербурга нужны кадровые резервы, состоящие из новых управленцев, которыми способен обеспечить городской конкурс "Мой город - мои возможности". Об этом сообщил в пятницу врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на церемонии открытия полуфинала кадрового конкурса.

"Для города необходимо подготовить новую управленческую команду, это сложный механизм, в котором нужно разбираться, во всех его отраслях без исключения. Нам нужен прорыв, который невозможно осуществить без высокоэффективного кадрового актива. Для этого вы обладаете необходимыми компетенциями, желанием и целеустремленностью", - сказал Беглов, обращаясь к полуфиналистам конкурса.

В мае врио губернатора объявил о запуске регионального кадрового проекта для управленцев "Мой город - мои возможности". Конкурс направлен на поиск талантливых и перспективных руководителей, которые смогут освоить образовательную программу по современному менеджменту и технологиям у экспертов в одном из ведущих вузов города, пройти стажировку в организациях госуправления и бизнеса Санкт-Петербурга.

"В полуфинал конкурса вошли 502 специалиста, на одно место в полуфинале претендовали 70 человек. Уже в воскресенье мы узнаем имена 250 финалистов, из них 100 лучших будут зачислены в резерв управленческих кадров Петербурга. Это, условно говоря, скамейка запасных, из которых происходит назначение на управленческие позиции", - отметила председатель городского комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Юлия Аблец.

Она рассчитывает пригласить одного из победителей конкурса на позицию начальника отдела комитета.

Заключительный этап регионального конкурса, где определят 30 победителей, состоится в рамках форума "Выше крыши" 21-24 августа.