В ходе обыска у участника несогласованного митинга в Москве изъяли противогаз и молоток

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Фигурант уголовного дела о массовых беспорядках на несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля Иван Подкопаев был задержан с портфелем, в котором в ходе обыска обнаружены противогаз, молоток и нож, передает корреспондент ТАСС из зала Пресненского районного суда, где рассматривается ходатайство об аресте обвиняемого.

Судья, зачитывая материалы дела, озвучил, что в ходе обыска у Подкопаева были изъяты молоток, перцовый баллончик, противогаз и нож. "Мне необходимо это в хозяйственных целях", - пояснил обвиняемый.

Следователь попросил арестовать обвиняемого. "Подкопаев скрылся с места совершения преступления, он не имеет постоянного дохода, следствие находится на активной стадии. Прошу избрать ему меру пресечения в виде ареста. Участие Подкопаева подтверждено его показаниями и изъятыми в ходе обыска вещественными доказательствами. Вину он не признает", - сказал следователь. Прокурор поддержал ходатайство следователя, адвокат попросил избрать его подзащитному более мягкую меру пресечения.

В пятницу Пресненский суд рассмотрит аналогичные ходатайства в отношении Самариддина Раджабова, Кирилла Жукова и Алексея Миняйло.

Накануне в Следственном комитете РФ сообщили ТАСС, что в ходе предварительного расследования были получены доказательства причастности к совершению указанных преступлений более 10 граждан, которые принимали наиболее активное участие в организации и проведении массовых беспорядков в центре столицы.

Фигурантами уголовного дела о массовых беспорядках являются Самариддин Раджабов, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Алексей Миняйло и арестованный ранее Мещанским судом Евгений Коваленко, признавший вину в применении насилия в отношении полицейского. По версии следствия, они распыляли слезоточивый газ, кидали камни и бутылки в сотрудников правоохранительных органов, прорвали оцепление полицейских, а также применяли к ним насилие. В зависимости от роли каждого фигурантам предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 2 ст. 212 ("Участие в массовых беспорядках") УК РФ.