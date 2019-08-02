В Минобороны заявили, что "Юнармия" стала самым массовым детским патриотическим движением

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Военно-патриотическое детско-юношеское движение "Юнармия" стало самым массовым в России, в его составе свыше полумиллиона молодых людей. Об этом заявил в пятницу заместитель министра обороны, начальник Главного военно-политического управления военного ведомства генерал-полковник Андрей Картаполов.

"За короткий срок юнармейское движение объединило в своих рядах почти 556 тыс. человек. "Юнармия" стала самым массовым детско-юношеским военно-патриотическим движением в стране", - сказал он при посещении летнего военно-патриотического лагеря "Юнармеец", действующего на территории всероссийского детского центра "Орленок".

По случаю завершения восьмой смены "Юнармейца" замминистра напомнил, что "сегодня гордость нашей армии - Воздушно-десантные войска - отмечают свой профессиональный праздник". "В вашем строю стоит отряд юнармейцев-десантников, которые практически являются наследниками славных дел наших воинов ВДВ", - отметил замминистра.

Он отметил, что уже в будущем году на базе центра "Орленок" планируется проведение чемпионата "Юнармии" по футболу и первые Всероссийские юнармейские игры.