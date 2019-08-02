Префектура ЦАО отказала в проведении пикетов на нескольких площадках Москвы 3 августа

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Префектура Центрального административного округа (ЦАО) Москвы отказала в удовлетворении заявки на проведение пикетов на нескольких площадках Бульварного кольца 3 августа. Как сообщили ТАСС в пресс-службе префектуры, отказ связан с нарушением сроков подачи заявки, который составляет менее трех дней.

"В префектуру Центрального административного округа города Москвы 31 июля 2019 года поступили уведомления от групп граждан о намерении провести 3 августа 2019 года пикеты на нескольких площадках Бульварного кольца. В связи с нарушением предусмотренных ч. 1 ст. 7 федерального закона <...> "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" сроков подачи (менее 3-х дней до даты проведения мероприятия) уведомлений, в соответствии с ч. 5 ст. 5 указанного закона организатор не вправе проводить его", - сказали в пресс-службе.