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Росгидромет связывает паводки в Иркутской области и пожары в Сибири с изменениями климата

Глава ведомства Максим Яковенко прогнозирует увеличение количества опасных природных явлений в ближайшее время

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Климатические изменения стали одной из причин паводков в Иркутской области и пожаров в Сибири. Об этом сообщил в пятницу журналистам глава Росгидромета Максим Яковенко.

"У нас все время какие-то несчастья происходят, чрезвычайные ситуации - сначала наводнения, потом пожары. <...> На самом деле причина лежит на поверхности: это те климатические изменения, которые уже происходят. Если раньше они не так бросались в глаза, то в последние шесть-семь лет мы уже ежегодно фиксируем в 2,5-3 раза рост опасных явлений относительно предшествующих десятилетий", - сказал он.

Он отметил, что в 1980-1990 гг. ежегодно наблюдалось около 100-150 опасных природных явлений, которые оказывали влияние на экономику, а сейчас таких опасных явлений 450-500, и в ближайшее время их будет все больше.

' Алексей Гаврелюк/ТАСС/ГУ МЧС России/Ruptly/Reuters'

 

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РоссияЛесные пожары в РоссииПаводок в Иркутской области
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