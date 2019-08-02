Сотрудники российских музеев назвали основные проблемы в сфере безопасности

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Российские музеи называют главными проблемами в сфере охраны нехватку систем видеонаблюдения, контроля-доступа и сигнализаций. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Союзом музеев России.

"Был проведен анализ ответов, присланных музеями России по проблемам безопасности. Было получено более 250 ответов из 15 регионов страны", - говорится в сообщении на сайте Союза музеев.

Согласно результатам опроса, для решения проблем безопасности музеи нуждаются в дополнительном финансировании (100%), видеонаблюдении в залах и на территории (88%), системах контроля-доступа (73%).

Также в список основных потребностей попали: охрана третьего рубежа, например индивидуальная сигнализация, которая подведена к каждой представленной на выставке работе (56%), обеспечение музея охраной органов внутренних дел (53%), современные фондохранилища (46%).

Вопрос усиления охраны музеев возник после кражи картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" в Третьяковской галерее 27 января. Похитителя задержали по горячим следам, произведение вернули музею. В результате инцидента она незначительно пострадала - на ней появилось несколько царапин, было принято решение провести реставрацию. После инцидента началась проверка безопасности крупнейших музеев России.