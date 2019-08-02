Музей геральдики планируют открыть в Санкт-Петербурге в 2022 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Открытие Музея геральдики в здании Биржи на Васильевском острове Санкт-Петербурга запланировано на 2022 год, сообщил в пятницу заместитель гендиректора Эрмитажа по научной работе, государственный герольдмейстер РФ Георгий Вилинбахов.

"Сейчас идут работы на фасадах [здания Биржи]. Обещают, что к концу года эти работы будут закончены, и в будущем году будут заниматься уже внутренней [отделкой]. Если график будет выдержан, то мы рассчитываем, что мы, может быть, в 2022 году сможем музей открыть", - сказал Вилинбахов на пресс-конференции в петербургском региональном информцентре ТАСС, посвященной 25-летию Геральдической службы при президенте РФ.

По его словам, в экспозицию музея войдут изображения гербов, печати, военные и гражданские вещи, кареты с гербами, фарфор, стекло, столовые сервизы, знамена, штандарты и другое. На втором этаже здания планируется создать музей наград. "Будут показаны все отечественные награды, начиная с XVII века и до современных образцов", - сказал он.

Вилинбахов отметил, что экспозиция музея будет формироваться на основе фондов Эрмитажа. "Богатство нашей коллекции позволяет нам сделать, действительно, настоящий музей геральдики ... , рассказать о геральдике во всем ее разнообразии. Сейчас мы обсуждаем концепцию каждого зала, потом займутся уже наши дизайнеры [тем], какими будут витрины", - добавил он.

Кроме того, к созданию экспозиции будут приглашать и другие музеи, а также архивы. В частности, обсуждалось, что один из залов могут предоставить Центральному военно-морскому музею для создания экспозиции, посвященной военно-морской геральдике России. "Мы разговаривали с Музеем политической истории, что, может быть, мы один зал отдадим им, чтобы они там сделали зал, посвященный революционной геральдике. Мы разговаривали с историческим архивом, поскольку у них хранится фонд бывшего Департамента герольдии Правительствующего Сената. Мы говорили о том, что, может быть, мы им зал один отдадим", - пояснил Вилинбахов.

Здание для музея

Здание Биржи, которое занимает центральную часть ансамбля Стрелки Васильевского острова, передали Эрмитажу в апреле 2014 года. В марте 2018 года гендиректор музея Михаил Пиотровский отмечал, что оно находится в аварийном состоянии. Изначально работы по восстановлению фасадов и крыши планировалось провести до конца 2018 года. Вилинбахов напомнил, что ранее была проведена работа по укреплению фундамента здания.

Здание построено в начале ХIХ века по проекту архитектора Тома де Томона. Здесь размещалась биржа для сделок с приезжими купцами, а после вывода торгового порта со стрелки Васильевского острова, когда биржа потеряла свою изначальную функцию, в здании проводились промышленные выставки. С 1939 года в нем располагался Центральный военно-морской музей, который в 2013 году переехал в специально созданные для него помещения на Крюковом канале.

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