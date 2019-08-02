Ученые нашли способ выявлять болезнь Альцгеймера по анализу крови

Специалисты из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе провели исследование, в котором приняли участие более 150 человек в возрасте старше 50 лет. При этом лишь 10 добровольцев имели определенные проблемы со здоровьем. Точные причины болезни Альцгеймера до сих пор полностью неизвестны. Однако ученые напоминают, что примерно за 20 лет до возникновения первых признаков заболевания, таких как спутанность сознания и расстройства памяти, в головном мозге накапливаются опасные бета-амилоидные белки. Именно они и считаются главным источником развития болезни.

Все пациенты предоставили медикам как минимум один образец крови и прошли позитронно-эмиссионную томографию (ПЭТ) головного мозга. Данный метод, как утверждают специалисты, позволяет на молекулярном и клеточном уровнях оценить интенсивность обмена веществ в тканях организма. Эксперты изучили анализы крови испытуемых и обнаружили, что, когда определенный уровень амилоида в крови сочетается с двумя другими основными факторами риска болезни Альцгеймера, включая возраст и наличие генетического варианта APOE4, данное заболевание можно диагностировать заблаговременно. Причем точность теста составляет почти 94%.

"В настоящее время мы используем методы сканирования головного мозга для выявления признаков болезни Альцгеймера, однако это очень дорого и занимает много времени", - подчеркнул профессор Рэндалл Бейтман из Медицинской школы Вашингтонского университета. "С помощью анализа крови мы потенциально можем проводить осмотр тысячи людей в месяц. Это означает, что можно более эффективно привлекать участников к клиническим испытаниям, что позволит нам быстрее найти способы лечения заболевания, а также облегчить человеческие страдания", - заключил он.

Болезнь Альцгеймера является наиболее распространенной формой деменции. Средняя продолжительность жизни больного после диагностирования заболевания зависит от его возраста, но, как правило, составляет от 7 до 10 лет. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), около 50 млн человек в мире больны старческой деменцией, из которых две трети страдает болезнью Альцгеймера. Их число с каждым годом растет и, по некоторым прогнозам, к 2050 году может превысить 130 млн человек.