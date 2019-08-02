Исследование: около 40% ипотечных заемщиков задерживают платежи после решения о разводе

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Около 40% ипотечных заемщиков после принятия решения о разводе допускают несущественные задержки платежей. Однако через некоторое время им удается возобновить выплаты, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс" и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

По данным исследования, среди тех, кто не обременен кредитными обязательствами, доля разводов варьируется от 10% до 20%, однако среди ипотечных заемщиков этот показатель составляет около 2%.

На конец первого полугодия 2019 года в России, отмечается в исследовании, насчитывается 25 тысяч ипотечных договоров, просроченных на 90 дней и более. Из этого количества заемщиков 4 тысячи (около 20%) находятся в разводе или на стадии бракоразводного процесса.

"Семейное положение играет не последнюю роль в принятии решения выдачи средств кредитором. Это касается не только залоговых продуктов, но и всех сегментов в целом, однако особенно актуально, конечно, в разрезе ипотечных кредитов", - приводит пресс-служба слова гендиректора БКИ "Эквифакс" Олега Лагуткина.

По словам президента СРО "НАПКА" Эльмана Мехтиева, которые приводит пресс-служба, доля просроченной задолженности по ипотечным кредитам в пять раз ниже, чем в совокупной доле общей просрочки физических лиц - 1% против 5% (по РСБУ). Как свидетельствуют консолидированные данные, более 50% заемщиков на момент оформления либо спустя некоторое время после получения ипотечного кредита состоят в браке, то есть около 900 тыс. кредитов выплачивается семьями, отмечает он.

По данным ЦБ РФ, общий объем ипотечных кредитов, предоставленных россиянам в январе-июне 2019 года, составил 1,3 трлн рублей. За шесть месяцев 2019 года выдано 580 тыс. кредитов. Задолженность по кредитам составила 463,7 млрд рублей. С января 2019 года средневзвешенная процентная ставка по рублевым ипотечным жилищным кредитам выросла с 9,65% до 9,82% в июне.