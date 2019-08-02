Общественная палата назвала регионы-лидеры в борьбе с наркотиками

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Ненецкий автономный округ (НАО), Архангельская область и Чеченская Республика в 2019 году стали лидерами по эффективной борьбе с наркотиками в регионах РФ, сообщил в пятницу член Общественной палаты (ОП) РФ, руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев.

"На первом месте у нас Ненецкий автономный округ, Архангельская область, Чеченская Республика. Худшие по динамике - Хакасия, Челябинская область и Московская область", - сказал Хамзаев на общественных слушаниях в ОП.

По словам Хамзаева, за последние пять лет количество молодых людей, употребляющих наркотики, выросло на 60%. "В мире, по нашим оценкам - экспертов проекта "Трезвая Россия", мы сегодня находимся на историческом максимуме по потреблению наркотиков. Никогда еще количество наркопотребителей не превышало цифру 500 млн", - добавил он.

В презентации, представленной Хамзаевым, отмечается, что подобное исследование было проведено впервые в 2018 году. "Новое исследование 2019 года подготовлено с более конкретными предложениями, в том числе с инициативами законодательных изменений и решений на федеральном уровне", - сообщается в презентации.

При проведении исследования и составления рейтинга были использованы данные Росстата, Минздрава и МВД, а также Центральной базы статистических данных и Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).