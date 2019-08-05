Курганы Убсу-Нура. Археологи проверяют гипотезу о происхождении скифов из Монголии и Тувы

Раскопки в котловине Больших Озер — обширной тектонической впадине, расположенной на западе Монголии и юге Тувы, позволят доказать гипотезу о происхождении скифов из этих мест. Такое мнение выразила в беседе с ТАСС начальник Тувинской археологической экспедиции Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН Марина Килуновская. Впервые она посетила Туву в 1976 году, будучи участницей кружка археологии Ленинградского дворца пионеров. В настоящее время Килуновская руководит раскопками в зоне затопления Саяно-Шушенской ГЭС, где наряду с учеными трудятся волонтеры Русского географического общества (РГО). Кроме того, она ведет исследования на северном побережье Убсу-Нура, крупнейшего озера Монголии. География работ охватывает Овюрский район Республики Тыва и район Давст в составе монгольского аймака Увс. "Северная часть Убсунурской котловины — очень перспективное направление на многие годы, на данный момент здесь практически не проводилось исследований. Мечта любого археолога, который изучает переход от эпохи бронзы к скифскому времени, — раскопать самый ранний скифский курган, чтобы понять, откуда происходят корни этой культуры. Владимир Семенов (археолог, супруг Марины Килуновской — прим. ТАСС) считает, что именно Убсунурская котловина, или шире — северо-запад Монголии, стала очагом этногенеза скифов. Мы планируем доказать эту гипотезу на материалах раскопок, изучения наскальных рисунков, каменных изваяний", — рассказала Килуновская.

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Кроме того, добавила она, ученым интересно проследить, какими путями скифская культура проникала в Сибирь, в том числе в Турано-Уюкскую котловину с ее "Долиной царей", где с 2018 года идут раскопки кургана Туннуг. В середине июля, после завершения работ в зоне затопления Саяно-Шушенской ГЭС в Чаа-Хольском районе Тувы и отъезда волонтеров РГО, экспедиция переместилась на границу с Монголией. Там, в урочище Бора-Шай в 23 км к западу от села Хандагайты Овюрского района Тувы, археологи начали раскапывать могильник, предположительно, предскифского времени. "Для северо-западной Монголии и прилегающих районов в целом характерно большое количество керексуров — погребальных сооружений предскифского времени (примерно IX в. до н. э.), которые представляют собой грунтово-каменные насыпи высотой до двух-трех метров и сопровождаются оленными камнями с различными рисунками, — пояснила руководитель экспедиции. — Могильник Бора-Шай принадлежит к смешанному типу, переходному от керексуров к скифской культуре".

Описание Раскопки в урочище Бора-Шай © Сергей Новиков/ТАСС

Не Бора-Шаем единым В нынешнем сезоне, отметила Килуновская, работы экспедиции будут сосредоточены не только на этом объекте. Параллельно, также по договору с Музеем-институтом семьи Рерихов (Санкт-Петербург), специалисты из ИИМК РАН второй год исследуют еще один памятник в Овюрском районе. "Речь идет о большом, на 2,5 км, могильнике в соседнем урочище Ховужук-Аксы — там находится пять больших керексуров с оленными камнями. Здесь была собрана самая большая в Туве коллекция этих камней. До наших исследований в республике их было известно 70: наибольшее количество обнаружено в Турано-Уюкской котловине первыми исследователями — Сергеем Минцловым, Александром Адриановым, Сергеем Теплоуховым, Леонидом Кызласовым. "Мы в Ховужук-Аксы нашли 34 камня: на одном изображена колесница, запряженная четырьмя лошадьми; на других — кинжалы, боевые топоры-чеканы, лошади и олени в различных стилях", — рассказала ученый. По ее словам, доисследование оленных камней и наскальных рисунков будет идти одновременно с раскопками на Бора-Шае. "В первой декаде августа одна из групп примерно на неделю отправится в местность Кара-Туруг около горы Дус-Даг. В том же месяце, когда к экспедиции присоединятся новые участники из ИИМК, поедем и в Ховужук-Аксы. Если получим грант Российского фонда фундаментальных исследований, хотелось бы в этом сезоне выбраться и в Монголию, к наскальным рисункам на южном склоне пограничного хребта Бургустай-Ам. Это был бы первый такой выезд за довольно долгое время — в этом и прошлом годах мы не работали в Монголии из-за отсутствия средств", — добавила Килуновская. На долгую перспективу Отвечая на вопрос о планах полевых работ в более долгосрочной перспективе, она не исключила, что в ближайший год участники экспедиции будут трудиться сразу на нескольких направлениях.

"В 2020 году будут проходить спасательные археологические работы перед строительством железной дороги Кызыл — Курагино, которая свяжет Туву с остальной Россией. Нельзя откладывать раскопки и на Саяно-Шушенском водохранилище, поскольку из-за колебаний уровня воды этот памятник разрушается очень сильно, а работать на нем возможно всего полтора месяца в году. Так что некоторые научные планы, в том числе связанные с Бора-Шаем, придется отложить. Впрочем, не исключено, что этого делать не придется и сюда приедет небольшой отряд", — сказала начальник экспедиции.

По ее словам, с учетом загрузки на других направлениях на полевые работы в Убсунурской котловине можно будет выделять не менее двух недель в сезон. Здесь, указала Килуновская, у российских ученых есть партнеры в лице Института археологии монгольской Академии наук, которым также интересны эти изыскания. "В похожем режиме мы работаем много лет: даже когда были заняты по железной дороге (в рамках экспедиции "Кызыл — Курагино" в 2011–2014 годах — прим. ТАСС), мы продолжали вести исследования в сопредельных районах России и Монголии. Эти исследования продолжились и в последующие годы, в частности, в ущелье Монгон-Цахир в северной части Убсунурской котловины, где, согласно легендам, в XVIII веке скрывался народный герой Амурсана, возглавлявший антиманьчжурское освободительное движение. В 2017 году мы обнаружили там наскальные рисунки времен Алтан-ханов, это XVI–XVII века. В другом месте на северном побережье озера Убсу-Нур — в окрестностях горы Дус-Даг у реки Торгалыг — мы нашли могильники, которые относятся, скорее всего, к эпохе поздней бронзы. Они состоят из тысячи насыпей и тянутся на километры в безлюдной местности", — рассказала начальник экспедиции. Она обратила внимание, что помимо уже упомянутого Торгалыга, который впадает в Убсу-Нур, к северу есть еще одна река с таким названием, впадающая в Енисей. "Члены нашей экспедиции на Саяно-Шушенском водохранилище прошли более 30 км вдоль обеих рек через перевал Баян-Тагны и закончили переход в лагере под Дус-Дагом. То есть имеются основания полагать, что в древности по этому маршруту пролегала кочевая тропа из Убсунурской котловины в Тувинскую, что этот путь соединял северо-западную Монголию с Тувой и далее — с Сибирью в целом", — рассказала руководитель Тувинской археологической экспедиции. Археология в Туве: сто лет и четыре года В Туве расположено множество археологических памятников — от древнейших стоянок первобытного человека до средневековых городищ. Республика хорошо известна археологам всего мира — здесь были обнаружены многослойные стоянки эпох неолита и бронзы, древнейшие памятники каменного века, возраст которых исчисляется сотнями тысяч лет. Эти места считают ключевыми для понимания многих культурно-исторических и этнических факторов развития региона.

Описание "Курган Аржан-2 в "Долине царей", Пий-Хемский район Тувы © Сергей Новиков/ТАСС

Изучение археологических памятников республики началось во втором десятилетии прошлого века, когда она была протекторатом Российской империи. В 1915 году краевед из Томска Александр Адрианов провел первые раскопки на левом берегу Енисея в окрестностях Белоцарска (будущего Кызыла). В конце 1920-х годов, когда Тува была отдельным государством, исследование курганов в Турано-Уюкской котловине проводил ленинградский археолог Сергей Теплоухов. Поступившие в Государственный Эрмитаж материалы его раскопок в Тувинской Народной Республике (ТНР) составляют основу постоянной экспозиции музея по археологии региона.

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В начале 1950-х годов, после присоединения ТНР к Советскому Союзу (1944), приступила к полевым исследованиям экспедиция Тувинского НИИ языка, литературы и истории под руководством Севьяна Вайнштейна, который, в частности, раскапывал средневековую уйгурскую крепость Пор-Бажын на острове посреди озера Тере-Холь. С середины 1950-х годов до 1982 года в республике работала экспедиция МГУ под руководством Леонида Кызласова. В 1960–1980-х годах экспедицию Тувинского НИИ языка, литературы и истории возглавлял Монгуш Маннай-оол, который исследовал в том числе курган Аржан-1; научным консультантом раскопок выступал ленинградский ученый Михаил Грязнов. С 1965 года в зоне затопления водохранилища Саяно-Шушенской ГЭС проводит исследования Саяно-Тувинская археологическая экспедиция Ленинградского отделения Института археологии АН СССР, основателем и первым руководителем которой стал Александр Грач — крупнейший специалист по археологии древних и раннесредневековых кочевников Центральной Азии. Позже экспедиция разделилась на два отдельных проекта. С 1985 года работает Тувинская археологическая экспедиция Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН под руководством Владимира Семенова и Марины Килуновской. Экспедиция проводит исследования во всех районах республики, а также в соседних районах Монголии.

Описание Археологическая экспедиция "Туннуг" в Пий-Хемском районе Тувы © Сергей Новиков/ТАСС