В ФСС сообщили, что скоро начнется пилотный проект по электронным медкартам работников

ВОЛГОГРАД, 2 августа. /ТАСС/. Пилотный проект по электронной медицинской карте работника, который будет доступен не только для врачей, но и для работодателя и Фонда социального страхования (ФСС), начнется в ближайшее время в нескольких регионах. Об этом сообщил журналистам замглавы ФСС Сергей Алещенко в ходе круглого стола, который состоялся в пятницу в Центре реабилитации "Волгоград".

"Мы приступаем в двух базовых областях, несколько регионов рассматриваются по этому пилотному проекту. С одной стороны, у нас будут учреждения здравоохранения, с другой стороны, предприятие, и третья сторона - это ФСС", - сказал он.

Пилотный проект будет проходить на наиболее травмоопасных производствах, таких как транспорт, промышленность, добыча полезных ископаемых, пояснил Алещенко.

"Фонд как страховщик будет иметь доступ к какому-то перечню медицинских сведений, который позволит сделать анализ состояния здоровья человека, занятого в первую очередь во вредных и опасных производствах. Со временем мы распространим это на всех работников, которые заняты по трудовому договору", - пояснил Алещенко.