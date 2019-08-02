Путин поручил заняться созданием мобильных медпунктов в Астраханской области

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил врио главы Астраханской области Игорю Бабушкину обратить внимание на необходимость создания мобильных медицинских пунктов в регионе.

"Мобильные пункты обязательно нужно тоже создавать", - сказал глава государства во время рабочей встречи с Бабушкиным. Врио губернатора ответил, что такая работа уже запланирована.

Он добавил, что в регионе будут построены корпус областного перинатального центра и лечебно-диагностический корпус онкодиспансера. "Но там потребуется еще и оборудование", - заметил Путин. "Совершенно верно, поэтому по одному из объектов нам необходима корректировка проекта, - согласился Бабушкин. - Сейчас запустили работу, где необходимо учесть оборудование объекта лечебно-диагностического корпуса онкодиспансера".

Врио главы региона признал, что в сфере первичного здравоохранения "дела обстоят не очень хорошо".

"Нам совершенно необходима реконструкция тех поликлиник, которые сегодня существуют у нас в населенных пунктах, - пояснил он. - Нам необходимо дополнительно построить ФАПы [фельдшерско-акушерские пункты] в рамках и национального проекта, и в рамках мер поддержки, которые оказаны в рамках вашего поручения".

"Мы рассчитываем, что нам существенно удастся эту ситуацию изменить", - добавил Бабушкин. Путин обратил внимание, что необходимо не только строить новые объекты, но и реконструировать старые.

Бабушкин сообщил также, что у населения региона есть большой запрос на новые объекты культуры. "Объекты, которыми пользуются сегодня наши граждане, к сожалению, еще 50 - 60-х годов постройки в большинстве случаев", - констатировал он.