Источник: по делу о массовых беспорядках в Москве задержаны еще пять подозреваемых

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Еще пять подозреваемых задержаны по делу о массовых беспорядках на несогласованной акции 27 июля в Москве, избрание им меры пресечения ожидается в понедельник. Об этом ТАСС сообщил источник.

"В понедельник будет избираться мера пресечения в отношении еще пятерых фигурантов дела о беспорядках", - сказал источник.

Ранее в СК сообщили ТАСС, что в ходе предварительного расследования были получены доказательства причастности к совершению указанных преступлений более 10 граждан. Они принимали активное участие в организации и проведении массовых беспорядков в центре Москвы, из них пятеро были задержаны.

Фигурантами уголовного дела о массовых беспорядках стали Кирилл Жуков, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Иван Подкопаев и Евгений Коваленко, признавший вину в применении насилия в отношении полицейского. По версии следствия, они кидали камни и бутылки в сотрудников правоохранительных органов, а также распыляли слезоточивый газ, прорвали оцепление полицейских и применяли к ним насилие. Фигурантам, в зависимости от роли каждого, предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 2 ст. 212 ("Участие в массовых беспорядках") УК РФ. На данный момент они все находятся под стражей.

В новость были внесены изменения (15:11 мск) — добавлены подробности по тексту.