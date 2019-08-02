Грузия выделит €600 тыс. для перевозки в отпуск соотечественников из России

ТБИЛИСИ, 2 августа. /ТАСС/. Власти Грузии решили выделить €600 тыс. на субсидию транзитных полетов из РФ не для развития туризма, а для помощи соотечественникам в России, которые планировали провести отпуск в республике. Об этом сообщил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе в пятницу на брифинге до начала заседания правительства.

"Это очень простое решение, которые связано с нашей элементарной ответственностью и обязанностью перед гражданами Грузии. Вам известно, что множество грузин, граждан Грузии проживают в Российской Федерации. У нас период лета, многие из них планировали и планируют вернуться в Грузию и провести лето с семьей. <...> Очень важным является поддержка наших граждан, когда возникают подобные проблемы (запреты на прямые полеты), при том, когда эти проблемы возникают не из-за зависящих от них причин", - сказал Бахтадзе.

По его словам, у властей в мыслях не было этой маленькой суммой помочь туризму. "Как вы думаете, 600-тысячной помощью можно преодолеть ту проблему, которая создана в сфере грузинского туризма? Это ведь элементарно и просто", - добавил Бахтадзе.

Власти Грузии приняли решение о субсидии авиатранзита 25 июля. Будут выделяться в год €600 тыс. для авиакомпаний, которые летают из РФ в Тбилиси или Батуми через Ереван. Сегодня только одна компания занимается этим - Geogian Airways. Решение о субсидировании полетов вызвало критику конкурентов Georgian Airways, в частности грузинской авиакомпании MyWay Airlines, которая обвинила правительство в нарушении правил конкуренции.

С 8 июля вступил в силу временный запрет российским компаниям осуществлять воздушные перевозки в Грузию. Также вступило в силу решение Минтранса РФ о приостановке прямых полетов грузинских авиакомпаний в РФ. Санкции были введены после того, как 20 июня несколько тысяч человек устроили в Тбилиси у здания парламента антироссийский митинг.