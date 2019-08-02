В HeadHunter заявили, что почти треть россиян предпочитает искать работу в соцсетях

"Поиск работы на job-сайтах и через знакомых идут в параллели и занимают примерно одинаковую долю, это два самых популярных и эффективных канала поиска работы. На третьем месте по популярности стоят социальные сети, которые набирают оборот. В рейтинге каналов по поиску работы у нас традиционно на первых местах профильные интернет-сайты и личные знакомства, на них приходится больше половины респондентов. Соцсети немного отстают, их выбирают где-то 25-30%", - сказала она.

По словам Игнатовой, каждый второй хоть раз пытался найти работу в сети. "Если мы посмотрим похожие исследования пятилетней давности или даже десятилетней, то социальные сети для поиска работы использовали 10-15% респондентов, то есть еще 5-10 лет назад соцсети в основном были инструментом для общения и развлечения, сейчас они расширяют свои функции - это уже и площадка для поиска работы", - добавила она.

Она уточила, что работодатели реагируют на эти изменения. "Сами работодатели понимают эту тенденцию и поэтому появляются профессиональные сообщества, группы, в которых можно посмотреть информацию о компании, ведутся блоги, нанимаются специалисты, отвечающие только за социальные сети. Соцсети уже изменились, и, конечно, когда люди начинают искать работу, им интересно посмотреть неформальную жизнь организации", - пояснила эксперт.