"Русфонду" вернули все деньги, собранные на лечение Жанны Фриске

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. "Русфонд" получил все денежные средства в рамках исполнения иска о возврате 21,6 млн рублей, собранных телезрителями Первого канала на лечение певицы Жанны Фриске. Об этом ТАСС сообщила в пятницу представитель "Русфонда".

"2 августа на счет "Русфонда" поступило 13 653 214 рублей - остаток долга наследников Жанны Фриске. Эти деньги были взысканы приставами по судебному решению 2017 года: наследники певицы обязаны были вернуть в фонд остаток денег, собранных на ее лечение и не израсходованных по назначению. Кроме того, с наследников взыскано и возвращено Русфонду 60 000 рублей в виде компенсации уплаченной фондом госпошлины", - сказала собеседница агентства.

В "Русфонде" также напомнили, что направят эти деньги на лечение детей, страдающих онкологическими заболеваниями.

Иск "Русфонда"

"Русфонд" обратился в суд с иском к Владимиру и Ольге Фриске, а также четырехлетнему сыну певицы Платону в лице его законного представителя Дмитрия Шепелева с требованием отчитаться о расходовании 21,6 млн рублей, собранных телезрителями Первого канала на лечение Жанны Фриске. Как пояснили в "Русфонде", родственники певицы принимали активное участие в сборе средств на ее лечение: обращались за помощью в фонд, выступали в телепередачах. Однако после смерти Жанны они отказались предоставить документы, подтверждающие направление пожертвований на оплату медицинских услуг.