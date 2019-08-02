"Русфонду" вернули все деньги, собранные на лечение Жанны Фриске

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. "Русфонд" получил все денежные средства в рамках исполнения иска о возврате 21,6 млн рублей, собранных телезрителями Первого канала на лечение певицы Жанны Фриске. Об этом ТАСС сообщила в пятницу представитель "Русфонда".
"2 августа на счет "Русфонда" поступило 13 653 214 рублей - остаток долга наследников Жанны Фриске. Эти деньги были взысканы приставами по судебному решению 2017 года: наследники певицы обязаны были вернуть в фонд остаток денег, собранных на ее лечение и не израсходованных по назначению. Кроме того, с наследников взыскано и возвращено Русфонду 60 000 рублей в виде компенсации уплаченной фондом госпошлины", - сказала собеседница агентства.
В "Русфонде" также напомнили, что направят эти деньги на лечение детей, страдающих онкологическими заболеваниями.
Иск "Русфонда"
"Русфонд" обратился в суд с иском к Владимиру и Ольге Фриске, а также четырехлетнему сыну певицы Платону в лице его законного представителя Дмитрия Шепелева с требованием отчитаться о расходовании 21,6 млн рублей, собранных телезрителями Первого канала на лечение Жанны Фриске. Как пояснили в "Русфонде", родственники певицы принимали активное участие в сборе средств на ее лечение: обращались за помощью в фонд, выступали в телепередачах. Однако после смерти Жанны они отказались предоставить документы, подтверждающие направление пожертвований на оплату медицинских услуг.
Договор, заключенный с Жанной Фриске, предусматривал целевое расходование средств и обязывал предоставить отчет о расходах на лечение, а также возврат неизрасходованной суммы. В "Русфонде" заявляли, что на лечение была потрачена лишь небольшая часть из 25 млн рублей собранных денег, был получен отчет о расходовании только 4,12 млн рублей. 19 мая 2017 года Перовский суд Москвы удовлетворил гражданский иск "Русфонда" о взыскании с родственников Фриске 21,6 млн рублей. Суд постановил взыскать деньги солидарно с родителей певицы и ее сына. Решение вступило в законную силу.
Истринский городской суд Московской области в марте 2018 года удовлетворил исковые требования "Русфонда" о взыскании принадлежащей супругам Фриске доли земельного участка в деревне Крюково Истринского района и расположенного на нем жилого дома. Как следует из иска, дом и земля были частью имущества, унаследованного ответчиками после смерти певицы. Взысканное судом имущество будет оценено приставом и выставлено на торги.
Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет, с 2013 года она боролась с раком головного мозга.