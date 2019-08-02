СПЧ вновь выступил против проекта об НКО, занятых профилактикой ВИЧ на иностранные деньги

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) рекомендует правительству РФ не поддерживать доработанный законопроект Минюста, которым предлагается обязать некоммерческие организации (НКО) согласовывать с властями программы по профилактике ВИЧ-инфекции, финансируемые из-за рубежа или проводимые с иностранным участием. Соответствующее экспертное заключение, подписанное главой СПЧ Михаилом Федотовым, размещено на сайте совета.

"Совет полагает целесообразным рекомендовать правительству Российской Федерации не поддерживать проект федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон от 30 марта 1995 года №38 "О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)" в представленной редакции. Настоящее экспертное заключение одобрено советом путем заочного голосования 2 августа 2019 года", - говорится в документе.

В заключении отмечается, что запрет деятельности НКО в данном законопроекте связывается исключительно с иностранными источниками финансирования. Те же самые программы и мероприятия, финансируемые из российских источников, не требуют согласования и могут осуществляться свободно, отмечают в СПЧ. В СПЧ считают, что этим нарушается принцип равенства общественных объединений перед законом, а также ограничивается гарантированная Конституцией РФ свобода их деятельности.

"Представленный законопроект ограничивает возможность участия НКО в противодействии эпидемии ВИЧ-инфекции, а его принятие повлечет ухудшение как положения больных ВИЧ, так и санитарно-эпидемиологической ситуации в стране, при том, что в РФ уже шесть общественных организаций, занимавшихся проблемами распространения СПИД, были признаны иностранными агентами или ликвидированы", - подчеркивается в заключении.

В СПЧ отмечают, что может сложиться ситуация, при которой НКО будут нести двойное наказание за использование средств из иностранных источников, они могут быть одновременно признаны иностранными агентами, а их программы или мероприятия по борьбе с распространением ВИЧ-инфекции могут не получить отказ в необходимом согласовании. Тем самым, уверены в совете, законопроект Минюста создает возможность ликвидации НКО в связи с тем, что содержание ее программ, проектов, мероприятий не получило формального одобрения от государства.

Кроме того, добавляют в СПЧ, в пояснительной записке к данному законопроекту не указывается, чем именно вызвана необходимость введения санкционирования программ профилактики ВИЧ-инфекции, осуществляемых НКО, а также не прописано, нарушаются ли права граждан в результате осуществления подобной деятельности, какие общественные или государственные интересы защищает предлагаемый законопроект. Впервые Минюст представил данный законопроект в сентябре 2018 года. В СПЧ подчеркивают, что тогда совет уже рекомендовал отклонить его как не соответствующий целям развития гражданского общества, защиты прав и свобод человека и гражданина. Как говорится в заключении, новая редакция не претерпела изменений в сторону соблюдения прав некоммерческих организаций и охраны здоровья граждан.