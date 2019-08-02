В ПАСЕ призвали федеральные власти США отказаться от решения вернуть смертную казнь

ПАРИЖ, 2 августа. /ТАСС/. Генеральный докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по вопросу отмены смертной казни Титус Корлэцян выразил разочарование решением федеральных властей США возобновить приведение в исполнение смертных приговоров и призвал отказаться от этого намерения.

"Я глубоко разочарован тем, что федеральное правительство США приняло решение восстановить смертную казнь после фактического 16-летнего моратория", - сказал Корлэцян, слова которого приводятся в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте ПАСЕ. По его словам, "смертная казнь всегда является жестоким и бесчеловечным наказанием, каким бы ни было преступление, и она больше не должна применяться в демократических государствах, которые соблюдают права человека".

"Я призываю федеральные власти Соединенных Штатов, являющихся государством-наблюдателем в Совете Европы, рассмотреть на политическом уровне возможность полного отказа от этого наказания в соответствии с нашими общими ценностями, изложенными во Всеобщей декларации прав человека и в международных договорах", - отметил представитель ПАСЕ.

Согласно распространенному ранее заявлению Министерства юстиции Соединенных Штатов, начиная с 9 декабря 2019 года планируется казнить пятерых заключенных, приговоренных к высшей мере наказания за убийства.

По сведениям газеты Washington Post, последний раз американские федеральные власти приводили в исполнение смертный приговор в 2003 году. С тех пор действовал своего рода неофициальный мораторий из-за того, что не были согласованы правила применения смертельных инъекций. Несмотря на перерыв на федеральном уровне, высшая мера наказания в США применялась в последние годы на уровне властей ряда штатов.