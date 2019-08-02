Власти Петербурга ожидают, что город по электронным визам посетят туристы из 53 стран

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга рассчитывают, что граждане 53 государств смогут посещать город по электронным визам, которые начнут выдавать с 1 октября. Об этом сообщили журналистам в аппарате вице-губернатора Олега Маркова.

"По информации представителя Министерства иностранных дел, список стран, граждане которых могут получать электронные визы для посещения Петербурга и Ленинградской области, находится в стадии проработки. Не исключено, что перечень будет состоять, по аналогии с Калининградом, из 53 государств", - говорится в сообщении, распространенном аппаратом Маркова по итогам рабочего совещания по подготовке к введению в Санкт-Петербурге и соседней Ленинградской области электронных виз для иностранных граждан.

Отмечается, что среди участников прошедшей встречи были, в частности, представители органов исполнительной власти двух субъектов, ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, пограничного управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, представительства Министерства иностранных дел России в Санкт-Петербурге.

"Органы государственной власти в рамках своих полномочий приступили к реализации необходимых мер для создания комфортных условий по прибытии туристов в Петербург и Ленинградскую область", - говорится в сообщении. Также по поручению вице-губернатора отдельно будет рассмотрен вопрос о посещении Петербурга яхтсменами, которые проходят пограничный пункт в Кронштадте.

Президент России Владимир Путин в июле подписал указ, согласно которому режим электронной визы распространяется на территорию Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Ранее врио губернатора Петербурга Александр Беглов обратился к главе государства с просьбой ввести этот режим с 1 октября. Согласно озвученному им прогнозу, за счет ввода электронных виз Санкт-Петербург сможет увеличить турпоток с 8,2 до 12 млн человек в год.