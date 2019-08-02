Шведский прокурор потребовал шесть месяцев тюрьмы для рэпера A$AP Rocky

СТОКГОЛЬМ, 2 августа. /ТАСС/. Прокуратура Швеции потребовала шесть месяцев заключения для задержанного за драку американского рэпера A$AP Rocky на заключительном слушании, проходящем в пятницу в окружном суде Стокгольма. Прямую трансляцию из зала заседаний ведет телеканал SVT.

"Серьезно, когда сразу несколько человек нападают на одного и когда человек лежит на земле <...>. Наказанием должно стать шесть месяцев заключения", - сказал прокурор Даниэль Сунесон.

Мировая звезда рэпа A$AP Rocky (настоящее имя - Раким Майерс) был арестован после концерта на фестивале хип-хопа Smash на стадионе в Стокгольме, драка произошла 30 июня. Шведская прокуратура 25 июля выдвинула обвинения против A$AP Rocky и двух участников драки по подозрению в избиении. По версии рэпера, он невиновен, на него было совершено нападение и он был вынужден защищаться.

Последний день слушаний

В пятницу суд заслушал свидетелей драки. Допрос двух девушек прошел по видеосвязи, так как они побоялись лично прийти в зал суда. Свидетельницы не смогли подтвердить, что рэпер ударил потерпевшего, 19-летнего афганского беженца Мустафы Джафари, бутылкой по голове, как утверждает истец.

Со своей стороны телохранитель артиста утверждал, что воспринял поведение пострадавшего как странное и враждебное. Он не исключил, что истец мог находиться под действием наркотиков. По словам охранника, пострадавший несколько раз подходил к нему и держал в руках некий предмет, который мог быть опасным.

На слушаниях A$AP Rocky и двое других обвиняемых заявили, что готовы принять в качестве наказания общественные работы. "Вы знаете, где я живу, у вас есть моя контактная информация и координаты моего адвоката. Я работал с благотворительностью, поэтому я не возражал бы делать это по выходным", - сказал рэпер в суде.

Первое заседание прошло 30 июля. Тогда потерпевший представил свою картину произошедшего, заявив, что во время драки боялся за свою жизнь. В четверг следователи допросили A$AP Rocky. Рэпер утверждал, что был напуган и просто защищался.

Как ожидается, в ближайшие часы будет объявлена дата вынесения вердикта и определено, должен ли A$AP Rocky оставаться под стражей до этого времени.

Вмешательство президента США

На слушаниях присутствуют родственники обвиняемых. Президент США Дональд Трамп также направил на процесс своего спецпредставителя по делам заложников Роберта О"Брайена.

19 июля Швецию посетил помощник госсекретаря США по консульским делам Карл Риш, который встретился с тремя задержанными американскими гражданами, а также с сотрудниками МИД и Министерства юстиции Швеции. Президент Дональд Трамп 20 июля обсудил вопрос задержания с премьер-министром Стефаном Лёвеном и заявил, что готов лично поручиться за A$AP Rocky. Трамп также выразил неудовлетворение в связи с бездействием премьера относительно разрешения сложившейся вокруг A$AP Rocky ситуации и призвал шведские власти отпустить на свободу рэпера.

Посольство США в Швеции призвало прокуратуру королевства отпустить задержанного за драку американского рэпера и двоих его друзей из СИЗО в гостиницу, чтобы они поселились там на время судебных разбирательств вместо содержания под стражей. А президент США предлагал лично внести за рэпера залог, что невозможно в Швеции.