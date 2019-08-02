Суды Москвы получили 1038 административных дел по несанкционированной акции 27 июля

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Столичные суды за минувшую неделю получили 1038 дел об административных правонарушениях, заведенных после несанкционированной акции в Москве 27 июля, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы Мосгорсуда Ульяна Солопова.

"Всего поступило 1038 дел. Подавляющее большинство материалов составлены по различным частям ст. 20.2 КоАП РФ.

Из них уже рассмотрены с назначением наказания 422 материала: 88 - административные аресты; 332 - штрафы, 2 - обязательные работы.12 материалов возвращены в полицию", - сказала собеседница агентства.

Она также отметила, что "рассмотрение остальной части материалов назначено на будущие рабочие дни, в том числе в связи с необходимостью извещения лиц, в отношении которых составлены протоколы, особенно проживающих в других регионах".

В центре Москвы 27 июля прошел несанкционированный митинг в поддержку независимых кандидатов, которые не были допущены к выборам в Московскую городскую думу седьмого созыва. По данным МВД, в нем приняли участие более 3,5 тыс. человек, были задержаны более 1 тыс.