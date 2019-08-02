Дизайнеры и архитекторы получат возможность защищать авторские права с помощью блокчейн

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Национальный координационный центр обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности (ассоциация IPChain, РФ) и Ассоциация специалистов предметного дизайна (АСПД, РФ) заключили соглашение о сотрудничестве для защиты авторских прав дизайнеров и архитекторов с помощью блокчейн-технологий. Об этом ТАСС в пятницу сообщил председатель правления IPChain Максим Прокш.

Стороны ожидают, что соглашение позволит эффективнее защищать интересы представителей отрасли и усилит позиции российской дизайнерской продукции на внутренних и внешних рынках.

"Надеемся, что наше сотрудничество будет способствовать улучшению взаимодействия между участниками рынка предметного дизайна и откроет новые возможности для предпринимательской деятельности в отрасли, - сказал Прокш. - В частности, подключение к распределенному реестру IPChain позволит АСПД загружать туда всю информацию об объектах интеллектуальной собственности и откроет доступ к постоянно обновляемой базе данных о жизненном цикле и транзакциях с объектами интеллектуальной собственности". По его словам, возможность сформировать стандарт взаимодействия с бизнес-партнерами, государством и образовательными учреждениями станет импульсом для развития индустрии дизайна, т.к. каждый создатель будет уверен в защите своей интеллектуальной собственности.

Директор АСПД Анастасия Крылова считает, что сотрудничество будет полезным. "До сих пор не определены границы оригинального дизайна, копирования и интерпретации, - отметила она. - Для решения этих проблем АСПД разработала целый комплекс инструментов, собранных в единую цифровую платформу Russiandesigncouncil.org, запуск которой запланирован на октябрь 2019 года. Через эту платформу и будут осуществляться транзакции и взаимодействие внутри инфраструктуры IPChain; в перспективе также присоединение к международной сети IPChain, так как многие российские дизайнеры и производители представлены на внешнем рынке".

АСПД - член Московской ТПП, занимается защитой интересов российских дизайнеров, архитекторов и других представителей индустрии, разрабатывает и вносит предложения по улучшению взаимодействия предпринимателей и власти.

IPChain учреждена в 2017 году фондом "Сколково", Всероссийской организацией интеллектуальной собственности, ВШЭ, Российским союзом правообладателей, Санкт-Петербургским исследовательским университетом информационных технологий, механики и оптики, Российским авторским обществом, Партнерством по защите и управлению правами в сфере искусства и банком "Новый век". Задача - построение сервисов для защиты интеллектуальной собственности.