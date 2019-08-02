В Думе предложили увеличить штрафы за участие в несанкционированных акциях до 1 млн руб.

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Депутат Госдумы Михаил Старшинов (фракция "Единая Россия") предложил повысить штрафы за участие в несанкционированных массовых акциях до 1 млн рублей, а также увеличить срок задержания нарушителя до трех суток для проведения необходимых оперативно-разыскных мероприятий.

"Международный опыт показывает, что, например, в европейских странах штрафы за участие в несанкционированных акциях существенно выше, чем в России. Считаю, что правильно было бы увеличить штрафы с нынешних 10-20 тыс. до 1 млн рублей, чтобы люди задумывались о последствиях нарушения закона", - сказал парламентарий в пятницу ТАСС. Он подчеркнул, что "ни в коем случае не возражает против волеизъявления граждан, которые приходят на митинги". "Это неотъемлемая часть демократии, однако это должно осуществляться строго в рамках закона", - уверен политик.

Кроме того, по действующему законодательству срок административного задержания человека не может превышать трех часов, а в некоторых случаях 48 часов, напомнил Старшинов. "Так, по статье 20.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования" нарушитель в первый раз задерживается на три часа", - сказал он.

"По факту получается, что у правоохранителей действительно мало времени для проведения необходимых оперативно-разыскных мероприятий. Происходящие события подталкивают к мысли о том, что необходимо увеличить этот срок до 72 часов", - отметил депутат. Он уточнил, что речь должна идти также о задержаниях по статье 9.3 КоАП "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции". Парламентарий не исключил, что такой законопроект "может быть подготовлен, когда депутаты вернутся из летних отпусков".

Данная инициатива принадлежит лично Старшинову, во фракции "Единая Россия" она пока не обсуждалась, сказал, в свою очередь, ТАСС первый замруководителя фракции по законопроектной работе Андрей Исаев. "Эта идея была высказана лично Старшиновым, во фракции она никак не обсуждалась, кроме того, сейчас Дума не работает, - пояснил он. - Пока, насколько я понимаю, это не законопроект, а озвучено именно на уровне идеи". "Если Михаил Старшинов подготовит соответствующую инициативу, будем ее всесторонне обсуждать", - подтвердил Исаев, отметив, что по его личному мнению, "имеющейся нормативной базы достаточно".

В центре Москвы 27 июля прошел несанкционированный митинг в поддержку независимых кандидатов, которые не были допущены к выборам в Московскую городскую думу седьмого созыва. По данным МВД, в нем приняли участие более 3,5 тыс. человек, были задержаны более 1 тыс.