Путин упростил порядок получения вида на жительство в РФ некоторым категориям иностранцев

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень иностранных граждан, которые могут получить вид на жительство без получения разрешения на временное проживание в РФ. Документ, размещенный на официальном портале правовой информации, вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.

Изменения вносятся в закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации". Упрощенный режим получения вида на жительство распространяется на лиц, родившихся на территории РСФСР и имевших в прошлом гражданство СССР, на лиц моложе 18 лет, чьи родители либо постоянно живут в России, либо получают вид на жительство вместе с детьми, а также на тех, чьи родители или дети - граждане РФ и постоянно проживают в стране. Кроме того, вид на жительство смогут получить носители русского языка, а также те, кто сами или чьи родственники были подвергнуты незаконной депортации с территории Крымской АССР.

На вид на жительство могут рассчитывать и лица до 18 лет, признанные по закону другого государства недееспособными, чьи родители либо также получают вид на жительство, либо постоянно находятся на территории РФ, а также дееспособные лица, состоявшие на 5 сентября 1991 года в гражданстве СССР, прибывшие в РФ для проживания до 1 ноября 2002 года, не приобретшие гражданство РФ в установленном порядке, но и не имеющие гражданство иностранного государства. Упрощенный режим также вводится для квалифицированных специалистов и членов их семей, не менее полугода работающих в России.

С шести до четырех месяцев сокращается срок рассмотрения запроса о выдаче вида на жительство. Еще одна новелла закона заключается во введении бессрочного вида на жительство. Однако вид на жительство будет аннулирован, если непрерывно в течение любых двух календарных лет после его получения иностранный гражданин не уведомит о подтверждении своего проживания в России территориальные органы МВД. Для иностранцев, которым вид на жительство был выдан до 1 января 2015 года, устанавливается однократное представление документа, подтверждающего владение русским языком, знание истории России и основ законодательства РФ, при подаче ими заявления о выдаче вида на жительство без срока действия.

Помимо этого, без учета утверждаемой правительством квоты будет выдаваться разрешение на временное проживание иностранцам, родившимся в России, состоящим в браке с гражданами РФ и инвестирующим в российскую экономику в объеме, который определит кабмин. В этот же перечень попадают те, кто поступил на военную службу и стал участником программы по переселению соотечественников, граждане Украины, постоянно проживавшие там лица без гражданства, которые признаны беженцами и получили убежище в РФ.