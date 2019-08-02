В Санкт-Петербурге открылся мотофестиваль Harley Days

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Открытие международного фестиваля St. Petersburg Harley Days состоялось в центре Санкт-Петербурга на площади Островского, сообщает корреспондент ТАСС.

"На открытии Александр Яковлевич [Розенбаум подарил] городу песню, <...> иностранцев много, мы пока насчитали 19 флагов, но, я думаю, завтра будет прибытие. Само открытие прошло с подъемом, очень хорошая музыкальная программа", - рассказал ТАСС президент фестиваля Григорий Путинцев.

На двух сценах, установленных с разных сторон Александринского театра, российские музыканты исполняют произведения легендарных рок-исполнителей и свои собственные песни. Посетители могут увидеть десятки мотоциклов, в том числе кастомизированные российскими мастерами. Также для любителей тяжелых мотоциклов развернут фудкорт, стенды кузнецов, метателей ножей, татуировщиков.

Главным событием фестиваля станет мотопробег по городу, который пройдет 3 августа. Организаторы ожидают, что он объединит несколько тысяч мотоциклистов. Старт пробега будет дан на Дворцовой площади, финиширует колонна на улице Зодчего Росси.

Мотофестиваль St. Petersburg Harley Days внесен в план городских мероприятий. В 2017 году мероприятие заняло первое место в Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. В этом году, по ожиданиям организаторов, фестиваль соберет около 8-9 тыс. мотоциклистов из почти 50 стран мира.