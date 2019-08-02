Карелию включили в список территорий, где планируют создать геопарки ЮНЕСКО

ПЕТРОЗАВОДСК, 2 августа. /ТАСС/. Карелию включили в список российских территорий, где могут появиться геопарки ЮНЕСКО. Об этом ТАСС сообщил президент Национальной федерации ассоциаций, центров и клубов ЮНЕСКО Данил Курашов.

"Мы говорим о Карелии, потому что есть принципиальное согласие [властей]", - сказал собеседник агентства в перерыве заседания круглого стола на тему развития перспективных направлений туризма в регионах России.

Как отметил Курашов, территория Карелии подходит для создания на ее территории геопарка под эгидой международной организации. Геопарк должен охватывать площадь от одной тысячи гектаров и по своей сути подразумевает территорию устойчивого развития, направление которого должна определить рабочая группа по реализации глобального проекта. Речь может идти о поддержке малочисленных народов, сохранении природных ресурсов или участков воздействия человека на природу. Статус геопарка ЮНЕСКО присваивается на четыре года.

"Существуют требования, но они не считаются жесткими, они очень гибкие: субъект сам определяет, как ту или иную территорию сохранять, как поддерживать малочисленные народы, какие программы он готов принимать. Это объединение всех собственников с целью сохранения отдельного района", - отметил Курашов. Собеседник агентства добавил, что вопрос о появлении геопарков ЮНЕСКО в России также рассматривается на территории Кавказа (Алания и Чечня), Сахалина и Башкирии.

На данном этапе в Карелии еще не создана рабочая группа, которая бы занялась вопросом создания объекта ЮНЕСКО в регионе. Как отметила начальник республиканского управления по туризму Екатерина Биктимирова, руководство региона должно принять решение, которое объединит финансовые и человеческие ресурсы, направит их на реализацию проекта. В случае, если это будет сделано, то первый в Карелии геопарк ЮНЕСКО может появиться на территории Кондопожского и Медвежьегорского районов.

Всего в мире существует 140 геопарков ЮНЕСКО в 40 странах мира. В России таких объектов пока нет.