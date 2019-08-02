Россия ожидает, что изменение Финляндией визовых правил не создаст препятствий россиянам

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что приведение визовой практики Финляндии в соответствие с существующими в ЕС требованиями не создаст препятствий для получения виз россиянами. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

"В связи с многочисленными вопросами СМИ о решении властей Финляндии ужесточить правила выдачи виз гражданам РФ сообщаем, что, судя по официальным комментариям финской стороны, в данном случае речь идет о приведении визовой практики Финляндии в соответствие с существующими в Европейском союзе требованиями, которыми руководствуются и другие страны-члены ЕС при оформлении шенгенских виз гражданам России, - указали в дипведомстве. - Рассчитываем, что данные изменения не будут создавать каких-либо препятствий для получения виз россиянами в консульских учреждениях Финляндии".

При этом на Смоленской площади отметили, что общей целью России и Евросоюза должно являться устранение барьеров для свободного передвижения граждан, а не движение в противоположном направлении. "В марте 2014 года Европейским советом и вовсе было принято политизированное одностороннее решение о приостановке на неопределенный срок переговоров с Россией по визовой либерализации. Убеждены, что скорейшее возобновление этой работы отвечало бы нашим общим интересам", - подчеркнули в министерстве.

Со своей стороны Россия предпринимает шаги по либерализации визового режима, добавили в МИД. "В частности, с 1 июля начата выдача электронных виз иностранным гражданам для посещения Калининградской области, с 1 октября аналогичный порядок будет распространен на Санкт-Петербург и Ленинградскую область", - информировали в дипведомстве.

Ранее пресс-служба МИД Финляндии сообщила, что Хельсинки с 1 сентября начнет запрашивать у россиян при подаче заявления на шенгенскую визу все необходимые сопроводительные документы, как это прописано в директивах ЕС. До этого Финляндия при необходимости требовала более детальную документацию при подаче на визу, но с сентября страна будет систематически запрашивать те же сопроводительные документы, что и другие страны Шенгена.

Теперь при подаче на визу к заявлению необходимо будет приложить либо информацию о месте проживания в период поездки, либо описание маршрута, а также доказательство наличия денежных средств для путешествия - выписку с банковского счета за последние три месяца, справку с места работы с указанием зарплаты или свидетельство о владении собственностью в РФ. Кроме того, те, у кого есть собственность на территории Шенгена, теперь должны будут, как и туристы, предоставлять документы о наличии финансовых средств. Тем, кто будет посещать проживающих в Шенгенской зоне близких родственников, также придется при подаче документов на визу предоставлять справку о финансах.