Адвокат сообщил, что работающие на команду Трампа фирмы готовы защищать Винника в США

АФИНЫ, 2 августа. /Корр. ТАСС Юрий Малинов/. Адвокатские фирмы, работающие на команду президента США Дональда Трампа, готовы защищать россиянина Александра Винника по поданному прокуратурой США иску против него на $100 млн. Об этом сообщил в пятницу корреспонденту ТАСС по телефону его адвокат Тимофей Мусатов.

По словам юриста, данный иск готовился американцами заранее, задолго до его объявления. "По их плану, Александр должен был быть на позапрошлой неделе экстрадирован в Соединенные Штаты, а после этого ему должен был быть предъявлен иск на 100 млн долларов. Так вот, экстрадиции не получилось, а иск уже был запущен в производство. Поэтому иск и объявился", - сказал Мусатов.

Схожесть дел Винника и Фирташа

"Мне постоянно звонят из Штатов, и все ночи напролет я беседую с американскими адвокатами из разных компаний, которые предлагают свои услуги в этом громком деле. В том числе связывались адвокаты, связанные с командой Трампа, что меня сильно удивило. Фамилии их называть не буду, но связывалась группа адвокатов, которая официально работает на Трампа. Я удивился их желанию заниматься делом Винника", - сообщил юрист, добавив, что в беседе эти адвокаты заявили о связи дел Винника и украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, экстрадиции которого из Австрии тоже добиваются США.

По словам Мусатова, упомянутые американские адвокаты заявили ему, что им нужно участвовать в защите Винника. "Они говорят: "Нам это необходимо, потому что оба эти дела направлены против Трампа, прежде всего. Вот поэтому они хотели бы защищать Винника", - сказал юрист.

Он тоже считает, что дела Фирташа и Винника имеют сходство. "Они схожи нарушением всех правил юрисдикции, отсутствием фактических обвинений <...>, а также представлением фальсифицированных доказательств в деле об экстрадиции и одним и тем же мотивом, которым является получение показаний в подтверждение версии спецпрокурора [США Роберта] Мюллера о вмешательстве Российской Федерации в предвыборный процесс Трампа. Вот этим дела очень похожи. И система, и схема ведения этих дел одинакова", - полагает защитник.

Он подчеркнул, что "для Соединенных Штатов вынесение решения против гражданина, который лишен права на защиту вообще, - это крайне порочная практика, диктаторская". "В государстве, где регламентируется право каждого человека на свободу, защиту своих прав, демократию и так далее, человек не может быть лишен защиты. А Александр, находясь в тюрьме, не может из нее защищаться. Соответственно, заранее планировалось, что Александр будет уже находиться на территории США к моменту издания этого иска, но у них не получилось", - сказал Мусатов, подчеркнув, что иск в данном случае предъявлен человеку, вина которого вообще не доказана.

"Сначала нужно доказать вину, а потом уже взыскивать с него (Винника - прим. ТАСС) какой-либо ущерб или какой-либо штраф. А его вина судом не установлена. В этом суть", - отметил адвокат.

Теперь, по его словам, "интересная будет позиция с этим иском на 100 млн долларов против гражданина, который сидит в тюрьме". "Поскольку Соединенные Штаты не могут забрать Винника, то они решили его осудить заочно. Поэтому мы сейчас будем готовить позицию защиты еще и в США", - подчеркнул Мусатов.

Воздействие на греческое правосудие

На вопрос корреспондента ТАСС, может ли данный иск повлиять на греческую Фемиду, адвокат ответил утвердительно. "Дело в том, что этот иск сейчас будет оказывать давление на греческое правосудие, потому что иск заявлен на 100 млн, и размер иска ставит Соединенные Штаты в привилегированное положение. То есть они будут утверждать, что размер ущерба, причиненный именно Соединенным Штатам Америки, огромен и ни в какое сравнение не идет с русским, и поскольку иск заявлен на столь крупную сумму, то Александра лучше передать им", - сказал Мусатов, отметив, что иск по делу "Соединенные Штаты против Винника" был подписан прокурором Калифорнии.

Действия РФ

При этом адвокат пояснил, что Россия не является стороной по данному делу и даже формально участвовать в процессе не может.

"На это идет расчет. Претензии России к Виннику в материальном отношении меньше, нежели у Соединенных Штатов. Поэтому сейчас начинается новая борьба за Александра. То есть обычным путем его получить им не удалось, теперь [привлечен] дополнительный ресурс - этот иск", - отметил собеседник агентства.

Коснувшись вопроса, какие действия собирается предпринять защита против американского иска, он подчеркнул, что у адвокатов "существует план мероприятий, направленных на защиту Александра Винника в любой ситуации, в том числе и с подачей данного иска". "Мы прекрасно понимаем, не просто каким образом защищаться, а как обратить это, скажем, требование в нашу сторону, получить от этого процессуальную и, даже не побоюсь этого слова, материальную выгоду для Александра и его семьи", - сообщил Мусатов.

Он также отметил, что защита россиянина подала 2 августа ходатайство от его имени в Верховный суд Греции, потребовав пересмотра судебных решений о его выдаче США и Франции, учитывая изменившуюся законодательную базу в Греции.

Дела Винника, Фирташа и утверждения американских спецслужб

Винник был задержан во время отдыха в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от 4 млрд до 9 млрд долларов через ныне несуществующую интернет-биржу криптовалют ВТС-е. В том же году Верховный суд Греции постановил выдать Винника американской стороне, а в 2018-м он принял сначала решение о его экстрадиции в РФ по запросу российской прокуратуры, а потом - во Францию по выданному Парижем европейскому ордеру на арест. Сам Винник своей вины по обвинениям, выдвинутым Вашингтоном и Парижем, не признал и выразил согласие на экстрадицию в Россию.

25 июля 2019 года прокуратура США подала против Винника и биржи криптовалют ВТС-е иск с требованием возместить 100 млн долларов за нарушение положений закона о банковской тайне. Она требует от россиянина уплаты штрафа в размере 12 млн долларов, а интернет-биржа криптовалют, в которой, по версии стороны обвинения, Винник занимал "высокую руководящую должность", должна выплатить 88,6 млн долларов.

25 июня 2019 года Верховный суд Австрии одобрил экстрадицию Фирташа в США, где его обвиняют в причастности к даче взяток индийским чиновникам на сумму около 18,5 млн долларов с целью получения прав на добычу полезных ископаемых в Индии, в том числе титановой руды. Часть изделий из этого металла, по утверждению властей США, была предназначена для некоей американской компании. По одной из версий, речь идет об авиастроительной корпорации Boeing ("Боинг"). Министр юстиции и вице-канцлер Австрии Клеменс Яблонер разрешил экстрадировать украинского бизнесмена в США, однако процесс выдачи олигарха отложен из-за апелляции его адвокатов.

Спецслужбы США приписывают России вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года бывший глава ФБР США Мюллер. 18 апреля Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что расследование не выявило сговора выигравшего выборы Трампа с Россией. Он утверждал при этом, что РФ пыталась оказывать воздействие на ход президентской избирательной кампании.

Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз называла несоответствующими действительности выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.