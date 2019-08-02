Племянница Скрипаля рассказала о его разговоре с матерью

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 августа. /ТАСС/. Находящийся в Великобритании бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль 26 июня поговорил по телефону со своей матерью Еленой Скрипаль, проживающей в Ярославле. Об этом сообщила ТАСС в пятницу племянница Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль.

"Позвонил без повода 26 июня, с мамой поговорил. Рассказал, что чувствует себя не очень хорошо, что обследования каждый месяц проводит, находится на территории Великобритании, в Россию возвращаться не собирается. Мы этот звонок никому не афишировали раньше, позвонил тогда и позвонил", - сказала Скрипаль.

Сергей Скрипаль дважды звонил своей племяннице этой весной - в апреле и в мае. Это были его первые звонки родственникам после инцидента в Солсбери в 2018 году. В апреле Скрипалю удалось поговорить с племянницей, в мае он оставил ей сообщение на автоответчик. Ранее Виктория сообщала, что Скрипаль не говорил ей о своем местонахождении.

Виктория Скрипаль проживает в Ярославле с материю Сергея Скрипаля Еленой. В 2018 году женщины планировали поехать в Солсбери и встретиться с родственниками. Власти Великобритании неоднократно отказывали Виктории в выдаче визы. В мае Виктория сообщила, что отказалась от идеи поехать в Великобританию.