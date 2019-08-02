Путин подписал закон о строительстве платных дорог на Крайнем Севере

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает строить в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях платные дороги, даже если нет альтернативной бесплатной трассы. При этом данная автомобильная дорога или участок автомобильной дороги должны быть расположены вне границ городских и сельских населенных пунктов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как отмечается в пояснительной записке к закону, подготовленной на этапе рассмотрения в парламенте, экстремальные экономико-географические условия привели к тому, что значительная часть населения районов Крайнего Севера проживает в отдаленных и труднодоступных местностях, не имея доступа к сети автомобильных дорог общего пользования. Многие поселения имеют транспортное сообщение с развитыми территориями только посредством зимних автомобильных дорог и (или) речного транспорта, при этом в период сезонной недоступности указанных видов транспорта единственной альтернативой остается воздушный транспорт.

В этих условиях создание автомобильных дорог общего пользования до большинства отдаленных и труднодоступных поселений невозможно даже в долгосрочном периоде по причине высокой стоимости строительства и эксплуатации. Строительство автомобильных дорог в районах Крайнего Севера существенно ограничено возможностями региональных бюджетов, большая часть которых направляется на исполнение социальных обязательств, а инвестиционная часть, как правило, весьма невелика. Улучшить существующий уровень транспортной доступности в районах Крайнего Севера может строительство автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений с привлечением частных инвестиций с последующим использованием их на платной основе, говорится в пояснительной записке.

В настоящее время платные дороги можно строить при условии обеспечения возможности альтернативного бесплатного проезда по автомобильной дороге общего пользования либо при условии альтернативного бесплатного проезда до ввода в эксплуатацию строящейся или реконструируемой платной автомобильной дороги. Утвержденный закон разрешает строить платные автомобильные дороги в районе Крайнего Севера без соблюдения этих условий, если автомобильная дорога или участок автомобильной дороги расположены вне границ городских и сельских населенных пунктов, а также если участком такой автомобильной дороги является отдельное искусственное сооружение.

Дополнительно для обеспечения интересов населения закреплено условие бесплатного проезда легковых автомобилей по платным автомобильным дорогам (их участкам), которые не имеют альтернативного проезда и подпадают под указанные в документе исключения.