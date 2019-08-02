Путин поручил принять программу восстановления жилья под Иркутском к 15 сентября

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил принять до 15 сентября программу по восстановлению жилья и объектов инфраструктуры, поврежденных в результате паводка в Иркутской области. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ президента вносит дополнения в ранее подписанный им указ о мерах по ликвидации последствий паводка в Иркутской области. Новый документ имплементирует в этот нормативный акт поручения, которые Путин давал ранее по итогам совещания в Братске. В частности, речь идет об особенностях обеспечения жильем многодетных семей, об оценке ущерба личным подсобным хозяйствам, о субсидиям малому и среднему бизнесу, пострадавшему от наводнения, о компенсациях пострадавшим жителям региона и ряде других.